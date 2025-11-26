Криптобиржу Binance обвинили в «пособничестве террористам»

Иск подали американские жертвы нападения в Израиле 7 октября 2023 года и их семьи. По их утверждениям, Binance намеренно обрабатывала более $ 1 млрд переводов на счета, связанные с террористическими группами. Среди этих операций — $ 50 млн, отправленные уже после указанного нападения.

Всё происходит на фоне недавнего помилования Чжао президентом США Трампом — всего через несколько недель после вступления в должность.

Binance в своём заявлении отвергла обвинения, подчеркнув, что полностью соблюдает санкционное законодательство, а объём незаконных операций на её платформе крайне мал.