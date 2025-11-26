Опубликовано 26 ноября 2025, 20:101 мин.
Криптобиржу Binance обвинили в «пособничестве террористам»Что не так с главой компании
Криптовалютная платформа Binance и её основатель Чанпэн Чжао стали ответчиками в новом судебном деле в США. Их обвиняют в содействии переводам миллионов долларов для ближневосточных террористических организаций.
© Binance
Иск подали американские жертвы нападения в Израиле 7 октября 2023 года и их семьи. По их утверждениям, Binance намеренно обрабатывала более $ 1 млрд переводов на счета, связанные с террористическими группами. Среди этих операций — $ 50 млн, отправленные уже после указанного нападения.
Всё происходит на фоне недавнего помилования Чжао президентом США Трампом — всего через несколько недель после вступления в должность.
Binance в своём заявлении отвергла обвинения, подчеркнув, что полностью соблюдает санкционное законодательство, а объём незаконных операций на её платформе крайне мал.