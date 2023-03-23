Криптобиржу Coinbase обвинили в нарушении законов

Обсудив это с сотрудниками Комиссии, компания считает, что эти потенциальные правоприменительные действия могут быть связаны с "аспектами спот-рынка компании, стакинг-сервиса Coinbase Earn, Coinbase Prime и Coinbase Wallet". При этом, по их словам, им может грозить судебный запрет на определенную деятельность, возмещение убытков и гражданские штрафы. Компания заявила, что до разрешения любых юридических процессов предложения биржи будут продолжать работать в обычном режиме.

Coinbase назвала расследование "беглым" и заявила, что в уведомлении содержится относительно мало информации о потенциальных нарушениях. "Мы очень уверены в том, как мы ведем наш бизнес", - заявил главный юридический директор Coinbase Пол Гревал в своем блоге.