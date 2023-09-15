Криптобиржу CoinEx взломали и обокрали на $53 млн

По данным PeckShield, занимающейся вопросами безопасности блокчейна, в результате атаки CoinEx было похищено около 19 млн долларов в криптовалюте $ETH, 11 млн долларов в $TRON, 6,4 млн долларов в Smart Chain Coin ($BSC), 6 млн долларов в Bitcoin (BTC) и около 295 тыс долларов в $MATIC. Общий ущерб от взлома оценивается в 43 млн долларов, а оставшиеся 72 млн долларов будут переведены на более безопасные «холодные» кошельки.

Несмотря на нарушение безопасности, CoinEx заверила пользователей, что их активы не пострадали. Биржа временно приостановила работу всех сервисов по вводу и выводу средств, пока ее ИТ-специалисты работают над устранением всех оставшихся рисков, а затем возобновят нормальную работу. CoinEx также пообещала выплатить полную компенсацию всем пострадавшим сторонам.