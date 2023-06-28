Криптобиржу обвинили в использовании около $8,7 млрд из денег людей

Криптобиржу обвинили в использовании около $8,7 млрд из денег людейКомпания уже банкрот
Недавний отчет о банкротстве криптовалютной биржи FTX выявил шокирующие обвинения в преступной деятельности со стороны высшего руководства компании. Согласно отчету, бывший генеральный директор Сэм Банкман-Фрид и другие высокопоставленные должностные лица FTX занимались присвоением средств клиентов.
В расследовании подчеркивается безрассудное поведение руководителей, включая отношение к компании как к своей личной копилке и использование счетов клиентов для личных инвестиций и «экстравагантных» расходов.
По оценкам авторов отчета, руководители FTX присвоили около 8,7 миллиардов долларов. Что еще более тревожно, так это то, что FTX удалось сохранить имидж надежной компании с помощью продуманной PR-тактики, ложно изображая себя поборниками защиты клиентов в криптоиндустрии.
В отчете также указывается на абсурдность бухгалтерской практики FTX, что невероятно затрудняет отслеживание движения средств внутри компании.