Криптофинансируемая Fairshake решила повлиять на выборы в США

Недавно Fairshake одержала несколько побед на праймериз в Конгрессе, поддержав таких кандидатов, как Джон Кертис, претендующий на место в Сенате штата Юта. Super PAC, а также аффилированные с ним комитеты политических действий республиканцев и демократов уже вложили значительные средства в рекламу во время первичных выборов — в общей сложности более 37 миллионов долларов.

В преддверии всеобщих выборов в стране Fairshake стремится поддержать кандидатов, поддерживающих криптоиндустрию, сосредоточившись на ключевых штатах, где криптовалютная политика является ключевым вопросом.

Super PAC — это относительно новый термин для комитетов, возникший в 2010 году. Они могут собирать неограниченные суммы денег от корпораций, союзов, ассоциаций и отдельных лиц, а затем тратить их на открытую поддержку или против политических кандидатов. В отличие от традиционных PAC, им запрещено жертвовать деньги напрямую политическим кандидатам, и их расходы не должны координироваться с расходами кандидатов, которым они приносят пользу.