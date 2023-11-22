Криптогуру предупредил о грядущем «крахе» криптовалют

Он утверждает, что подлинное принятие криптовалют выходит за рамки простого спекулятивного трейдинга. Грядущий крах, по его мнению, может сдержать иррациональное оживление и дать шанс для развития реальных проектов.

Хелфман подчеркивает, что важно сосредоточиться на долгосрочных целях, а не просто на скачках цен. В то время как деньги Уолл-стрит надвигаются, криптовалютное сообщество должно сделать паузу, задуматься и поставить во главу угла создание революционной финансовой системы, а не получение краткосрочной выгоды.

Прислушается ли рынок к предупреждению или столкнется с расплатой? Только время покажет.