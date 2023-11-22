Наука и технологии
16:30, 22 ноября 2023
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Криптогуру предупредил о грядущем «крахе» криптовалют

Биткойна в том числе

По мере того как цена биткойна стремительно растет, криптоэнтузиасты меняют принципы на прибыль. Telegram и YouTube пестрят разговорами о том, как извлечь прибыль, а альткоины привлекают инвесторов, жаждущих быстрого обогащения. Однако Марк Хелфман, известный криптовалютный писатель, предостерегает от нынешней шумихи. По его словам, сообщество переключается с «революции» на «богатство».

Криптогуру предупредил о грядущем «крахе» криптовалют

© Ferra.ru

Он утверждает, что подлинное принятие криптовалют выходит за рамки простого спекулятивного трейдинга. Грядущий крах, по его мнению, может сдержать иррациональное оживление и дать шанс для развития реальных проектов.

Хелфман подчеркивает, что важно сосредоточиться на долгосрочных целях, а не просто на скачках цен. В то время как деньги Уолл-стрит надвигаются, криптовалютное сообщество должно сделать паузу, задуматься и поставить во главу угла создание революционной финансовой системы, а не получение краткосрочной выгоды.

Прислушается ли рынок к предупреждению или столкнется с расплатой? Только время покажет.

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