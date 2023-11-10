Криптоинвесторов ослепили ультрафиолетом на недавнем мероприятии

На фоне блеска и веселья, обещанных ежегодным клубным мероприятием, посетители почувствовали жжение, проблемы со зрением и раздражение кожи после воздействия ультрафиолетовых ламп. Пострадало более 20 человек.

Компания Yuga Labs в сотрудничестве с агентством Jack Morton Worldwide подтвердила, что, скорее всего, причиной проблем стало воздействие ультрафиолетового излучения. Хотя фотокератит может быть болезненным, но обычно проходит через несколько дней, а вот долгосрочное воздействие ультрафиолета на глаза вызывает опасения.

В связи с продолжающимися последствиями компания Yuga Labs настоятельно рекомендует пострадавшим посетителям обратиться за медицинской помощью и выражает сожаление по поводу инцидента, омрачившего впечатления от фестиваля ApeFest.