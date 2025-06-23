Криптокомпания Circle за 11 дней выросла до $50 млрд, почти ничего не делая

Бизнес очень простой: вы даёте компании доллар, она выпускает цифровую монету USDC, «привязанную» к этому доллару. Сам доллар Circle вкладывает в безопасные активы, например, казначейские облигации США, и зарабатывает на процентах. Вы получаете токен, они — прибыль.

Ключ к успеху — популярность стейблкоинов, таких как USDC. Это цифровые монеты, курс которых жёстко привязан к доллару. Благодаря новым законам США стейблкоины могут начать использовать в платёжных системах крупных компаний, включая Amazon и Walmart.

Однако есть риски. Если Центробанк снизит ставки, доходы Circle резко упадут. А конкуренты могут легко скопировать её модель. Несмотря на это, инвесторы продолжают скупать акции.