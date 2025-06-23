Криптокомпания Circle за 11 дней выросла до $50 млрд, почти ничего не делая

Опубликовано 23 июня 2025, 21:001 мин.
Криптокомпания Circle за 11 дней выросла до $50 млрд, почти ничего не делаяПросто храня деньги
На Уолл-стрит резко выросла стоимость криптокомпании Circle, которая 5 июня вышла на биржу. Всего за 11 торговых дней её акции взлетели на 675%, а рыночная стоимость превысила $ 50 миллиардов. Инвесторы платят по $ 295 за каждый доллар прибыли компании — как за лидера высоких технологий. Но у Circle нет ИИ, гаджетов или уникальных разработок.
© Ferra.ru
Бизнес очень простой: вы даёте компании доллар, она выпускает цифровую монету USDC, «привязанную» к этому доллару. Сам доллар Circle вкладывает в безопасные активы, например, казначейские облигации США, и зарабатывает на процентах. Вы получаете токен, они — прибыль.
Ключ к успеху — популярность стейблкоинов, таких как USDC. Это цифровые монеты, курс которых жёстко привязан к доллару. Благодаря новым законам США стейблкоины могут начать использовать в платёжных системах крупных компаний, включая Amazon и Walmart.
Однако есть риски. Если Центробанк снизит ставки, доходы Circle резко упадут. А конкуренты могут легко скопировать её модель. Несмотря на это, инвесторы продолжают скупать акции.