Криптокомпания поверила в свою способность борьбы с изменением климата

Однако существующая система фрагментирована и не отличается прозрачностью. Toucan устраняет этот пробел путем преобразования физических углеродных кредитов из различных реестров в стандартизированные углеродные токены на блокчейне, создания пулов этих токенов, что упрощает торговлю, а также через обеспечение большей прозрачности за счет отслеживания типов и местоположения проектов.

Однако Toucan сталкивается с трудностями. Майнинг блокчейна требует значительных затрат энергии, что вызывает озабоченность экологов. Toucan использует сеть «Доказательство доли владения», чтобы минимизировать это воздействие.

Несмотря на эти препятствия, Toucan добился успеха на ранних этапах, обеспечив сделки на сумму более 2 миллиардов долларов.