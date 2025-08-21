Криптокредиты в Ю. Корее стали настолько популярны, что власти их запретили

Криптокредиты в стране быстро набрали популярность летом: Upbit позволяла занимать до 80% от суммы депозита, используя биткоин, XRP или USDT как залог. Bithumb пошла ещё дальше, предлагая кредиты в четыре раза больше активов клиента. Однако регулятор предупредил, что такие сервисы «остаются вне правового поля и несут серьёзные риски».

По данным FSC, только за первый месяц работы одной программы около 27,6 тыс. пользователей заняли 1,5 трлн вон ($ 1,1 млрд). При этом 13% клиентов потеряли залог из-за резких колебаний рынка. Также зафиксированы сбои в ценах на USDT на местных площадках.

Теперь биржи обязаны остановить выдачу новых кредитов. Уже оформленные займы можно погашать или продлевать. За нарушение компаниям грозят проверки.

Одновременно власти готовят новый закон о цифровых активах, где будет прописан порядок кредитования.