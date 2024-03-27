Криптомайнеры в США столкнулись с иском из-за… проблем с экологией

В иске утверждается, что из-за того, что Stronghold использует угольную электростанцию в качестве топлива для своих энергоемких майнинговых операций, в водоемы попадают такие опасные вещества, как ртуть, а в воздух — диоксид серы. Save Carbon County требует от Stronghold возмещения убытков и штрафных санкций, а также постановления, запрещающего штату разрешать дальнейшее загрязнение.

Группа утверждает, что деятельность Stronghold создает общественные неудобства и противоречит конституционным обязательствам Пенсильвании по защите окружающей среды. Хотя Stronghold утверждает, что ее деятельность направлена на очистку отработанного угля и возрождение района, Департамент охраны окружающей среды Пенсильвании отказался комментировать иск.