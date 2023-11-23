Криптопроект создателя ChatGPT Worldcoin в кризисе: cпорное сканирование глаз, увольнение из OpenAI

Криптопроект создателя ChatGPT Worldcoin в кризисе: cпорное сканирование глаз, увольнение из OpenAIИ падение цены акций
Worldcoin в кризисе: cпорное сканирование глаз, увольнение Сэма Альтмана из OpenAI. На фоне хаоса, связанного с уходом Сэма Альтмана из OpenAI, его роль в криптопроекте Tools for Humanity и его спорной разработке Worldcoin вышла на первый план. Worldcoin, печально известная своим оборудованием Orb, сканирующим радужную оболочку глаз пользователей для присвоения уникальных идентификаторов, столкнулась с резким падением стоимости своих токенов после отставки Альтмана.
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Стоимость токена Worldcoin (WLD) упала до 1,84 доллара, но вскоре вновь поднялась до 2,40 доллара. То, что Альтман продолжает сотрудничать с проектом Tools for Humanity, говорит о том, что проект справляется со «штормом», подчеркивая свою миссию по «созданию более человеческого Интернета и глобально доступной экономики».
Однако Worldcoin столкнулся с сопротивлением, в частности, в Кении, где правительство запретило дальнейшее сканирование радужной оболочки глаза из-за опасений по поводу безопасности данных и конфиденциальности.
Критики утверждают, что проект эксплуатирует развивающиеся страны, предлагая пользователям бесплатные токены, хоть приверженность Альтмана «свободе» по-прежнему играет ключевую роль в управлении Worldcoin.