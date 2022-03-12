Криптовалюта Tether отказала Украине и не стала блокировать счета россиян

Как пишет Coindesk, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился напрямую к эмитенту стейблкоина Tether и техническому директору Паоло Ардоино и попросил компанию прекратить все операции с россиянами.

Tether не ответила напрямую Федорову, но в заявлении для CoinDesk сообщила следующее: «Tether проводит постоянный мониторинг рынка, чтобы убедиться в отсутствии незаконных перемещений или мер, которые могут противоречить международным санкциям».

Похоже, что эта политика соответствует криптовалютным биржам Coinbase и Kraken, которые также отклонили просьбы об отключении всех российских учётных записей, но пообещали не допустить обхода санкций, введённых Западом.