Криптовалюта TON стабилизировалась после ареста Дурова

Блокчейн TON был изначально разработан командой Telegram, возглавляемой братьями Николаем и Павлом Дуровыми, и изначально был известен как GRAM (GRM). Однако в 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) признала ICO для GRAM незаконным, классифицировав токены как ценные бумаги. Это привело к тому, что американский суд запретил выпуск криптовалюты.

12 мая 2020 года Павел Дуров объявил о прекращении участия Telegram в проекте, он перешел к другие руки. Так, уже 23 декабря 2021 года Дуров публично поддержал проект TON на своей странице в Telegram, хотя и подчеркнул, что больше не имеет к нему отношения.