Криптовалютная лихорадка добралась и до Apple

По словам топ-менеджера, Apple внимательно следит за криптовалютами и считает, что дальше они будут только развиваться. «Больше всего нас интересует то, как рядовые пользователи используют криптовалюты, и почему им это нравится», — отметила представительница Apple. «Ещё несколько лет назад мы не могли представить, что цифровыми активами будут пользоваться даже самые крупные компании».

Тем не менее, менеджер никак не намекнула на возможное создание Apple собственной криптовалюты. Хотя нужная инфраструктура у компании уже есть.

В свете этого заявления интересен тот факт, что Apple ранее запретила покупать криптовалюту при помощи своей карты.