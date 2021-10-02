Криптовалютный сервис по ошибке перечислил пользователям $89 млн

Compound отправил криптовалюту COMP на некоторые кошельки. После этого гендиректор компании Роберт Лешер написал в Twitter следующее: «Если вы получили огромное, неправильное количество COMP из-за ошибки в протоколе Compound, пожалуйста, верните их в Compound Timelock». Позже он пригрозил пожаловаться в Налоговое управление США на тех, кто не станет возвращать криптовалюту.

Важно то, что Compound не имеет администраторов, которые могли бы проследить, куда отправились средства. Поэтому остаётся надеяться на сознательность клиентов. Гендиректор уже поблагодарил двух пользователей, которые вернули полученные по ошибке COMP, за честность.