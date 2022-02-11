Криптовалютой нельзя будет расплачиваться в России, но ее можно будет продавать

Наука и технологии
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Криптовалютой нельзя будет расплачиваться в России, но ее можно будет продаватьИ не только
Александр Шохин, президент РСПП заявил, что Центробанк, Минфин и правительство РФ «сблизили позиции в вопросе развития цифровых валют в России», сообщили «Ведомости».
По словам Шохина, криптовалюты не будут признавать средством платежа, но при этом “другие аспекты подлежат регулированию”. Например, “крипту” можно будет покупать, обменивать или продавать. Однако специалист предупреждает, что пока рано говорить о том, что окончательное решение сделано, все еще впереди.
Президент «Норникеля» Владимир Потанин отмечает, что сейчас стороны обсуждения все еще говорят о том, что именно необходимо регулировать и каким образом. По его словам, запрет применения криптовалюты в качестве средства платежа поддерживают все.
Но опять же, стоит дождаться официальной информации, чтобы говорить конкретнее о будущем криптовалюты в России.
Источник: Ведомости