Опубликовано 25 мая 2026, 12:12
Криштиану Роналду стал лицом бренда Dreame
Dreame объявила о глобальном партнёрстве с Криштиану Роналду. Теперь знаменитый спортсмен станет лицом бренда по всему миру.
Почему Dreame выбрал именно Роналду? В компании объясняют, мол, их объединяют общие ценности: дисциплина, упорство и постоянное стремление стать лучше.
Изображение Роналду появится в рекламе ключевых продуктов Dreame: умных пылесосов, техники для уборки дома и улицы, крупной бытовой техники, устройств для ухода за собой и мелкой кухонной электроники.
За последние годы техника Dreame появилась уже в 120 странах.