Критическая уязвимость MOVEit подвергла риску глобальные сети

Исследователи безопасности из WatchTowr Labs описали два основных вектора атаки: один из них связан с использованием нуль-терминированной строки в качестве открытого ключа шифрования для выдачи себя за доверенных пользователей, а другой - с использованием путей открытых ключей SSH для получения криптографических хэшей, маскирующих пароли.

Progress Software выпустила исправления для затронутых версий, настоятельно рекомендуя немедленно обновить их, чтобы устранить эти серьезные угрозы безопасности. Особо уязвимые компании уже предупреждены.