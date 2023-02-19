Кризис дошёл и до Apple: компания сократила свои заказы TSMC

Из-за общих проблем мировой экономики и прошлогодней нехватки чипов некоторые крупные бренды отменяют заказы, размещённые ранее в TSMC. Эта же участь постигла и Apple. Об этом сообщил инсайдер в Weibo.

Информатор, который якобы получает новости непосредственно из полупроводниковой промышленности, говорит, что Apple сократила свои заказы на целых 120 000 пластин. Отменённые заказы касались чипов, которые будут производиться с использованием узлов TSMC N7, N5, N4 и даже некоторых узлов N3. Ходят слухи, что процессор A17 Bionic, который будет находиться под капотами iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra, будет производиться с использованием технологического процесса TSMC N3 (3 нм).