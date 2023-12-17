Кризис футуристов: что случилось с провидцами завтрашнего дня

Кризис футуристов: что случилось с провидцами завтрашнего дняМнение Тео Пристли
Некогда великая профессия футуриста, движимая безграничным воображением, заблудилась в корпоративных дебрях. Тео Пристли, известный футурист, рассказывает об упадке области, которая когда-то представляла себе утопическое будущее и воплощала грандиозные возможности.
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В своей язвительной критике Пристли подчеркивает, что футуристы превратились из мечтателей в тренд-споттеров и стали просто маркетинговыми инструментами, предсказывающими следующую большую вещь. Мировое общество будущего, некогда мощная организация, теперь лежит в «руинах», а на смену ей пришли самопровозглашенные «футуристы» с сомнительным прошлым.
Пристли сетует на отсутствие настоящего воображения, обвиняя в этом культуру, одержимую идеей немедленной прибыли и нежеланием рисковать. Футуризм, по его мнению, превратился в дешевое хобби, а влиятельные люди наживаются на новейших «громких» словах. В его статье также представлена концепция «научно-фантастического прототипирования» как потенциальный спаситель, призывающий футуристов вернуться к истокам провидческого повествования.
В прощальном слове Пристли призывает профессию вернуть свою сущность, предлагая выбор между предсказуемой посредственностью и смелым стремлением к провидческому будущему.