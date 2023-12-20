Кризис изменения климата: природный капитал Земли к 2100 году сократится на 9%

Ожидается, что сдвиги на суше, вызванные изменением климата, приведут к значительной потере пригодного для дыхания воздуха, чистой воды, здоровых лесов и биоразнообразия, что негативно скажется на благосостоянии людей. Это открытие основывается на концепции «природного капитала», представляющего собой поток благ от ресурсов Земли к человечеству.

Ведущий автор Бернардо Бастьен-Ольвера подчеркивает критический вопрос: что мы теряем, когда исчезают экосистемы? Исследование показывает, что изменение климата может не только нанести вред природным системам, но и усугубить глобальное экономическое неравенство. Согласно прогнозам, к 2100 году мировой ВВП сократится на 1,3% из-за изменений, вызванных климатом, причем на беднейшие 50% стран придется 90% этого ущерба.