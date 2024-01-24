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Наука и технологии
Опубликовано 24 января 2024, 17:35
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Кризис коснулся и eBay: сокращение 9% персонала – около 1000 людей

Все больше компаний сталкиваются с его последствиями
В рамках реструктуризации eBay планирует уволить около 1000 штатных сотрудников, что составляет 9% от общего числа персонала. Этот шаг объясняется тем, что численность персонала и расходы компании опережают рост бизнеса.

Генеральный директор Джейми Ианноне заявил, что в ближайшие месяцы eBay также сократит число контрактов с «альтернативными» сотрудниками. Организационные изменения направлены на выравнивание и консолидацию определенных команд для «улучшения общего качества обслуживания клиентов», уточняют в компании. Ианноне подчеркнул необходимость этих мер и заверил, что затронутые ими сотрудники будут уведомлены в ближайшее время.

В январе несколько технологических компаний провели сокращение рабочих мест, реагируя на опасения по поводу потребительских и деловых расходов. Amazon, Alphabet, Unity и SAP подтвердили сокращение штатов в этом месяце.

Компания столкнулась с проблемами, включая смягчение потребительских тенденций в IV квартале и специфические проблемы в Европе. Акции eBay упали примерно на 4% в ноябре после того, как компания представила прогноз по доходам за IV квартал ниже прогнозов Уолл-стрит.

Источник:CNBC
Автор:Максим Многословный
Теги:
#EBAY
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#работа
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#кризис
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