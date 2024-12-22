Крошечные беспроводные антенны подслушали «общение» клеток

Крошечные беспроводные антенны подслушали «общение» клетокMIT использовали свет для изучения клеточной коммуникации
В традиционных устройствах для улавливания сотовых сигналов используются провода, что ограничивает количество датчиков. Датчики OCEAN, изготовленные из специального полимера, устраняют это ограничение. При возникновении электрической активности полимер меняет способ рассеивания света, что позволяет точно определять сигналы до 2,5 милливольт.
Ширина антенн составляет всего один микрометр, а массивы содержат от тысячи до миллионов датчиков. Это позволяет исследователям отслеживать сигналы от отдельных клеток с помощью стандартного оптического микроскопа. Устройства могут вести непрерывную запись в течение более 10 часов.
Антенны также «растут» на чипе в масштабируемом процессе. В будущем планируется протестировать их на реальных клетках и интегрировать в нанофотонные устройства для повышения точности.
Эта инновация может улучшить диагностику, помочь в понимании таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.