Крошечные беспроводные антенны подслушали «общение» клеток

Ширина антенн составляет всего один микрометр, а массивы содержат от тысячи до миллионов датчиков. Это позволяет исследователям отслеживать сигналы от отдельных клеток с помощью стандартного оптического микроскопа. Устройства могут вести непрерывную запись в течение более 10 часов.

Антенны также «растут» на чипе в масштабируемом процессе. В будущем планируется протестировать их на реальных клетках и интегрировать в нанофотонные устройства для повышения точности.

Эта инновация может улучшить диагностику, помочь в понимании таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.