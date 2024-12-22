Наука и технологии
Опубликовано 22 декабря 2024, 08:15
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Крошечные беспроводные антенны подслушали «общение» клеток

MIT использовали свет для изучения клеточной коммуникации
Исследователи Массачусетского технологического института разработали способ мониторинга электрических сигналов в клетках с помощью света вместо проводов. Новая технология «биосенсинга» использует крошечные беспроводные антенны, называемые OCEAN. Эти антенны обнаруживают небольшие электрические сигналы путем рассеивания света.
Крошечные беспроводные антенны подслушали «общение» клеток
© Ferra

В традиционных устройствах для улавливания сотовых сигналов используются провода, что ограничивает количество датчиков. Датчики OCEAN, изготовленные из специального полимера, устраняют это ограничение. При возникновении электрической активности полимер меняет способ рассеивания света, что позволяет точно определять сигналы до 2,5 милливольт.

Крошечные беспроводные антенны подслушали «общение» клеток

© MIT

Ширина антенн составляет всего один микрометр, а массивы содержат от тысячи до миллионов датчиков. Это позволяет исследователям отслеживать сигналы от отдельных клеток с помощью стандартного оптического микроскопа. Устройства могут вести непрерывную запись в течение более 10 часов.

Антенны также «растут» на чипе в масштабируемом процессе. В будущем планируется протестировать их на реальных клетках и интегрировать в нанофотонные устройства для повышения точности.

Эта инновация может улучшить диагностику, помочь в понимании таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

Источник:MIT
Автор:Максим Многословный
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