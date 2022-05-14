Крошечных роботов научили «плавать» вокруг раны и убивать бактерии

Учёные поместили на поверхность диоксида кремния (кремнезём) месиво из уреазы, благодаря которому частица могла двигаться через жидкость. Уреаза помогает превращать мочевину в организме в аммиак и углекислый газ.

Самого бота ассиметрично покрыли моторами. Это позволило ему хаотично удаляться от начальной точки, а не кружить вокруг неё. В итоге в пробирках с мочевиной боты смогли развить скорость до 4 микрометров в секунду.

После этого наноботов загрузили экспериментальными антибиотиками для лечения инфицированных ран у мышей. Крошечные устройства сбросили на один конец инфицированной раны, там они «плавали» вокруг и убивали бактерии.