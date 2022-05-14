Крошечных роботов научили «плавать» вокруг раны и убивать бактерии

Вчера в 23:05
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Крошечных роботов научили «плавать» вокруг раны и убивать бактерииЭто позволило вылечить рану
Учёные из Института биоинженерии Каталонии в Барселоне разработали наноботов, способных транспортировать различные лекарства или антибиотики через жидкую среду.
Учёные поместили на поверхность диоксида кремния (кремнезём) месиво из уреазы, благодаря которому частица могла двигаться через жидкость. Уреаза помогает превращать мочевину в организме в аммиак и углекислый газ.
Самого бота ассиметрично покрыли моторами. Это позволило ему хаотично удаляться от начальной точки, а не кружить вокруг неё. В итоге в пробирках с мочевиной боты смогли развить скорость до 4 микрометров в секунду.
После этого наноботов загрузили экспериментальными антибиотиками для лечения инфицированных ран у мышей. Крошечные устройства сбросили на один конец инфицированной раны, там они «плавали» вокруг и убивали бактерии.