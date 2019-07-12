Кровавые фаталити из Mortal Kombat покажут на большом экране

Об этом он написал в своём твиттере. По его словам, фильм получит возрастной рейтинг R, что означает наличие сцен, которые запрещено смотреть 16-летним подростками без присутствия родителей. Одними из таких сцен явно будут жестокие фаталити.

Какие именно — не уточняется. Будут ли они полностью скопированы из игры? Или это будут новые интерпретации? Ответов пока нет.

Выход фильма запланирован на 5 марта 2021 года. Недавно стало известно, что роль Саб-Зиро сыграет индонезиец Джо Таслим, снимавшийся в «Форсаже 6». Среди персонажей, по слухам, будут также Кано, Соня Блэйд, Лю Кан.