Круче 5G: Huawei начала разработку технологии 5,5G

12:05, 12 марта 2023
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Круче 5G: Huawei начала разработку технологии 5,5GУже представила её
Стало известно, что Huawei уже разрабатывает технологию 5.5G — следующий шаг после 5G. Компания активно сотрудничает с отраслевыми партнёрами.
Фото: Unsplash
На MWC 2023 в Барселоне Huawei представила полную серию решений One 5G, способных перевести все диапазоны в 5G. Эту технологию компания называет 5,5G.
В Huawei считают, что новая технология способна трансформировать и оцифровать множество различных отраслей. Компания прогнозирует, что 5,5G значительно превзойдёт 5G во многих аспектах.