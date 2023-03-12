Круче 5G: Huawei начала разработку технологии 5,5G

На MWC 2023 в Барселоне Huawei представила полную серию решений One 5G, способных перевести все диапазоны в 5G. Эту технологию компания называет 5,5G.

В Huawei считают, что новая технология способна трансформировать и оцифровать множество различных отраслей. Компания прогнозирует, что 5,5G значительно превзойдёт 5G во многих аспектах.