Круче, чем женщины: самцы морских коньков сами решают, когда им рожать

Роды — это сложный биологический процесс, который у беременных самок контролируется гормонами, в том числе окситоцином. Этот гормон стимулирует гладкую мускулатуру матки сокращаться, помогая вызвать роды. Всё это происходит вне зависимости от воли самки.

А вот у самцов морских коньков есть три кости, расположенные рядом с отверстием мешка. Всё строение помогает им контролировать открывание «сумки». Учёные пришли к выводу, что гормоны семейства окситоцина вместо того, чтобы в первую очередь вызывать сокращения гладких мышц, запускают каскад поведения морского конька, который приводит к деторождению.