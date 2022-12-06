Круг имеет 360 градусов. Но как это значение появилось?

Известно, что планета Земля вращается вокруг своей оси чуть более чем 365 раз в год. В давние времена, когда ещё не было современных приборов для измерения положения объектов на небе, астрономам казалось, что каждый день Солнце проходит примерно 1/360 пути по эклиптике. Поэтому учёные и решили разделить круг на 360 частей.

Жители Вавилона пользовались календарём, в котором было 360 дней. А ещё у них была шестидесятеричная система счисления в противовес современной десятичной. Для представления чисел вавилоняне применяли 60 символов.