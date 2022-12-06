Наука и технологии
18:31, 06 декабря 2022
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Круг имеет 360 градусов. Но как это значение появилось?

И почему именно 360, а не, например, 100?

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему полный угол - это именно 360 градусов, а не больше или меньше? Связано это на самом деле с особенностями вращения нашей планеты.

Круг имеет 360 градусов. Но как это значение появилось?

Фото: Quick and Dirty Tips

Известно, что планета Земля вращается вокруг своей оси чуть более чем 365 раз в год. В давние времена, когда ещё не было современных приборов для измерения положения объектов на небе, астрономам казалось, что каждый день Солнце проходит примерно 1/360 пути по эклиптике. Поэтому учёные и решили разделить круг на 360 частей.

Жители Вавилона пользовались календарём, в котором было 360 дней. А ещё у них была шестидесятеричная система счисления в противовес современной десятичной. Для представления чисел вавилоняне применяли 60 символов.

1 / 1

Поскольку число 60 использовалось как основа счисления, то вавилоняне решили, что каждый из углов равностороннего треугольника будет равняться 60 градусам. А 6 таких треугольников вместе дают фигуру, похожую на круг, и он будет иметь 360 градусов.

А сейчас мы всё ещё используем число 360, так как оно хорошо подходит для математических расчётов. Кроме того, оно делится без остатка на 2, 3, 4 и другие числа.

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