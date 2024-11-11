Круизная компания предложила 4-летнее путешествие не желающим жить при Трампе

Опубликовано 11 ноября 2024, 06:001 мин.
Круизная компания предложила 4-летнее путешествие не желающим жить при ТрампеСтоимость начинается от $ 255 999
Для тех, кто хочет сделать «длительный перерыв от политики и повседневной рутины», Villa Vie Residences предложила круиз на борту корабля Odyssey. За $ 255 999 для одного человека можно отправиться в четырехлетнее кругосветное путешествие, посетив 140 стран на всех семи континентах, и пропустив президентство Трампа.
© Villa Vie Residences
Также доступны варианты для более короткого пребывания, включая двух- и трехлетние пакеты. Например, двухлетний пакет «Midterm Selection» стоит $ 150 399 на одного пассажира. В стоимость билетов включены доступ к спа, фитнес-программы и ежедневное питание, а также бесплатное пиво и вино за обедом и ужином.
Odyssey — переименованный лайнер MS Braemar, построенный в 1992 году и прошедший несколько модернизаций. Он способен разместить до 924 пассажиров.