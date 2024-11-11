Круизная компания предложила 4-летнее путешествие не желающим жить при Трампе

Также доступны варианты для более короткого пребывания, включая двух- и трехлетние пакеты. Например, двухлетний пакет «Midterm Selection» стоит $ 150 399 на одного пассажира. В стоимость билетов включены доступ к спа, фитнес-программы и ежедневное питание, а также бесплатное пиво и вино за обедом и ужином.

Odyssey — переименованный лайнер MS Braemar, построенный в 1992 году и прошедший несколько модернизаций. Он способен разместить до 924 пассажиров.