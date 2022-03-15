Крупная биржа предложила выиграть один биткойн в простой игре

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Крупная биржа предложила выиграть один биткойн в простой игреНужно всего лишь нажать на кнопку, но есть нюанс…
Одна из крупнейших криптобирж Binance запустила простую игру, победитель которой получит один биткойн. Для победы нужно стать последним, кто нажмёт на кнопку на специальной странице.
На странице с игрой запущен таймер обратного отсчёта на 60 секунд. Нажатие на кнопку запускает таймер заново, с одного аккаунта это можно сделать лишь один раз. Если таймер дойдёт до конца, то победителем станет последний нажавший на кнопку. Он получит один биткойн.
На момент написания новости в игре приняли участие более 80 тысяч человек, а курс биткойна превышал $39 тысяч.
Напомним, что ранее Binance сообщил о прекращении поддержки российских карт Mastercard и Visa. При этом клиенты всё ещё могут рассчитывать на P2P-торговлю с использованием российских карт.
Источник: Binance