Крупная биржа предложила выиграть один биткойн в простой игре

На странице с игрой запущен таймер обратного отсчёта на 60 секунд. Нажатие на кнопку запускает таймер заново, с одного аккаунта это можно сделать лишь один раз. Если таймер дойдёт до конца, то победителем станет последний нажавший на кнопку. Он получит один биткойн.

На момент написания новости в игре приняли участие более 80 тысяч человек, а курс биткойна превышал $39 тысяч.

Напомним, что ранее Binance сообщил о прекращении поддержки российских карт Mastercard и Visa. При этом клиенты всё ещё могут рассчитывать на P2P-торговлю с использованием российских карт.