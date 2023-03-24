Крупная криптобиржа Binance из-за сбоя приостановила ввод и вывод средств

15:49, 24 марта 2023
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Крупная криптобиржа Binance из-за сбоя приостановила ввод и вывод средствИ спотовую торговлю тоже приостановила
В пятницу, 24 марта, крупная криптовалютная биржа Binance сообщила о приостановке спотовой торговли. Также площадка остановила ввод и вывод средств.
Фото: Unsplash
Пока известно только, что в работе биржи случилась проблема. Компания уже работает над тем, чтобы решить её.
Глава биржи Чанпэн Чжао добавил, что специалисты выявили «странную» ошибку в механизме trailing stop order. В результате анализа ситуации Binance решила приостановить ввод и вывод средств в рамках стандартной операционной процедуры.
Цена биткойна отреагировала на происходящее небольшим падением. На момент написания новости курс составляет около $28 тысяч.