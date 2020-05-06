Крупная соцсеть ввела инструмент для борьбы с оскорблениями пользователей

Отмечается, что пока нововведение работает в тестовом режиме. Поэтому оно доступно не всем: предложение редактировать твиты увидела часть пользователей iOS-устройств. Это не то редактирование, которое пользователи Twitter ждут уже давно. Исправить сообщение с оскорблением или бранным словом предлагается ещё перед отправкой, а не после.

Команда Twitter пояснила, что иногда во время накала страстей люди могут говорить какие-то вещи, которые в обычном состоянии предпочли бы не высказывать. Поэтому компания запустила инструмент, который позволит остановиться и подумать.

Впрочем предложение исправить твит всё ещё можно отклонить и отправить изначальный текст. Но кому-то новая опция может и помочь.