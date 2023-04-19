Крупнейшая американская криптовалютная биржа может уйти из США

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг выразил свою обеспокоенность отсутствием ясности в нормативно-правовом регулировании криптоиндустрии. Во время сессии вопросов и ответов Армстронг заявил, что «на повестке дня стоит все, что угодно, включая переезд или все, что необходимо».

Он подчеркнул, что США имеют потенциал стать важным рынком для криптовалют, но без ясности в регулировании им, возможно, придется рассмотреть возможность инвестирования в другие страны мира.

Криптовалютная индустрия сталкивается с проблемами регулирования по всему миру, при этом некоторые страны, такие как Китай и Индия, полностью запретили криптовалюты.