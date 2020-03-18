Наука и технологии
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Крупнейшая компьютерная выставка оказалась под угрозой срыва
По понятной всем причине
Крупнейшая компьютерная выставка Computex 2020 оказалась под угрозой срыва. Всё потому, что на Тайване, где она должна была проходить, вступает в силу запрет на въезд в страну для иностранцев.
Выставку хотели провести со 2 по 6 июня. А с завтрашнего дня, 19 марта, на Тайване вступает в силу указанный выше запрет. До каких пор он продлится, пока неизвестно. Запрет обусловлен распространением коронавирусной инфекции нового типа.
Конечно, не факт, что запрет будет действовать до июня, однако подготовиться к выставке в условиях ограничений сложно.
Организатор выставки пока официального объявления не делал. В прошлом Computex уже переносили на несколько месяцев из-за распространения болезней.