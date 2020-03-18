Крупнейшая компьютерная выставка оказалась под угрозой срыва

Выставку хотели провести со 2 по 6 июня. А с завтрашнего дня, 19 марта, на Тайване вступает в силу указанный выше запрет. До каких пор он продлится, пока неизвестно. Запрет обусловлен распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Конечно, не факт, что запрет будет действовать до июня, однако подготовиться к выставке в условиях ограничений сложно.

Организатор выставки пока официального объявления не делал. В прошлом Computex уже переносили на несколько месяцев из-за распространения болезней.