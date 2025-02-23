Крупнейшая криптокража: у биржи Bybit похитили 1,4 миллиарда долларов в Ethereum

Генеральный директор Bybit Бен Чжоу объяснил, что взлом начался с подозрительной транзакции из защищенного «мультиподписного» кошелька в более доступный «горячий» кошелек. Затем хакер воспользовался недостатком в «холодном» кошельке, используя вредоносный код для незаметного перевода средств.

Несмотря на масштаб атаки, Bybit заверила пользователей, что остальные средства остаются в безопасности, а вывод средств не пострадал. Сейчас компания работает с биржами и аналитиками, чтобы отследить и вернуть украденные криптовалюты. Однако, чтобы остановить хакера, необходимо внести его кошелек в черный список, а это может не успеть произойти.