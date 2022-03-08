Крупнейшая криптовалютная биржа прекратит поддержку российских карт Mastercard и Visa

Также Binance сообщила, что все операции с картами Mastercard и Visa, инициированные финансовыми учреждениями за пределами РФ, также будут недоступны в пределах Российской Федерации на платформе.

Представитель Binance также сообщил изданию ForkLog, что ограничения распространяются исключительно на крипто-фиатный сервис биржи. В рамках P2P-торговли клиенты могут использовать карты российских банков.

При этом ранее глава Binance Чанпэн Чжао говорил о бесполезности санкций против криптоиндустрии в России. Он считал, что если граждан России заблокируют на крупных международных криптобиржах, они перейдут на небольшие торговые платформы, зарегистрированные в России.