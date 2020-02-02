Крупнейшая российская соцсеть начала распространять политические опросы в виде рекламы

Об этом сообщает онлайн-издание «МБХ медиа». Журналисты пишут, что реклама показывается пользователям старше 18 лет. В посте указано, что прохождение опроса займёт примерно две минуты. Ссылка введёт на страницу площадки ruopiniоn.ru.

Сначала пользователей просят указать пол, возраст, наличие или отсутствие детей, уровень образования, место работы, а также материальное положение. После этого респондент должен ответить на вопросы: собирается ли он участвовать в общероссийском голосовании о поправках в Конституцию, и как бы проголосовал, если бы оно проходило в ближайшее воскресенье.

По завершении опроса форма сообщает: «Готово! Ваша информация была успешно отправлена». Куда отправлена, неясно.