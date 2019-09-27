Крупнейшая соцсеть начала скрывать «лайки»

Об этом сообщает издание TechCrunch. Как и в Instagram, пользователи крупнейшей соцсети получат возможность скрывать «лайки» от других, но смогут видеть их точное количество сами. Для подписчиков будет отображаться только суммарная реакция на запись — палец вверх, смеющийся или гневный смайлик и другие.

Пока Facebook только тестирует функцию и собирает отзывы пользователей. От их реакции будет зависеть запуск опции в других странах.

Причину нововведения проговаривали уже не раз: скрывая «лайки», соцсети хотят снизить тревогу у пользователей, для которых оценки друзей и знакомых имеют слишком большое значение.