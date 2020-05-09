Крупнейшая соцсеть наконец обновила дизайн сайта для всех

Об этом пишет издание vc.ru, ссылаясь на представителей социальной сети в России. Сообщается, что включить новый дизайн можно в настройках профиля. Представители Facebook обещают, что кнопка постепенно появится во всех учётных записях.

Стоит отметить, что впервые новый дизайн компания представила ещё в 2019 году. Теперь в новой версии сайта для компьютеров имеется тёмная тема, изменена навигация, больше нет синей «шапки». Таким образом основным цветом в дизайне Facebook стал серый. При этом главная страница по-прежнему разделена на три колонки: основное меню, новостная лента, контакты и события. Что касается вида самого профиля, то больше всего бросается в глаза расположение аватарки по центру.

Соцсеть считает новый дизайн свежим и более простым.