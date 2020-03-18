Крупнейшая соцсеть перепутала записи о коронавирусе со спамом

Сообщается, что Facebook помечал как «спам» даже посты о коронавирусе со ссылками на достоверные источники. Об этом рассказали многие недовольные пользователи, делившиеся материалами из BuzzFeed, Politico и других проверенных СМИ.

Соцсеть уведомляла людей о том, что публикации не соответствуют стандартам сообщества по спаму, а затем ограничивала доступ к ним.

Представители Facebook сообщили, что это был баг, связанный с системой модерации. Отмечается, что площадка уже восстановила все посты. Проблема коснулась не только сообщений про коронавирус. Кое-кто из пользователей говорил, что ограничивались и публикации на темы политики.