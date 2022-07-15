Крупнейшая соцсеть разрешила создавать до пяти связанных с основным аккаунтов

Пользователи, участвующие в тестировании, смогут переключаться между своими профилями за несколько кликов. При этом дополнительные аккаунты не обязаны носить настоящее имя человека. А вот в основных профилях по-прежнему должно устанавливаться имя, которое люди используют в повседневной жизни.

Если же пользователь нарушит правила площадки дополнительном профиле, это повлияет на его основную учётную запись. Некоторые функции соцсети будут доступны только для основных профилей, например, создание и управление Страницей или Facebook Dating.

До сих пор компания запрещала обычным пользователям иметь несколько аккаунтов.