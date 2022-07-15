Крупнейшая соцсеть разрешила создавать до пяти связанных с основным аккаунтов

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Крупнейшая соцсеть разрешила создавать до пяти связанных с основным аккаунтовДля мамы, для друзей, для работы и т.д.
Крупнейшая социальная сеть в мире Facebook* (*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) тестирует способ, с помощью которого пользователи смогут заводить до пяти отдельных профилей, привязанных к одной учётной записи. Это позволит разделять аккаунты по целям: для работы, для семьи, для друзей и т.д.
Пользователи, участвующие в тестировании, смогут переключаться между своими профилями за несколько кликов. При этом дополнительные аккаунты не обязаны носить настоящее имя человека. А вот в основных профилях по-прежнему должно устанавливаться имя, которое люди используют в повседневной жизни.
Если же пользователь нарушит правила площадки дополнительном профиле, это повлияет на его основную учётную запись. Некоторые функции соцсети будут доступны только для основных профилей, например, создание и управление Страницей или Facebook Dating.
До сих пор компания запрещала обычным пользователям иметь несколько аккаунтов.