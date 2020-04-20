Крупнейшая соцсеть России выяснила, о каких смартфонах мечтают пользователи

Как пишет «ВКонтакте» в пресс-релизе, раздел «Желания» появился в мобильном приложении VK вскоре после начала периода самоизоляции. За первые две недели работы новым разделом воспользовались больше четырёх миллионов человек. Пользователи могут составить свой вишлист из желаемых товаров, которые можно найти в VK и AliExpress.

В разделе оказалось много пожеланий получить в подарок смартфон. В лидерах находятся iPhone, на втором месте — Samsung Galaxy. Пользователи «ВКонтакте» также мечтают о беспроводных наушниках AirPods, фитнес-браслетах Mi Band, приставках Dendy и PlayStation.

Кроме того, люди добавляют в вишлисты антисептики, влажные салфетки и термометры.