Крупнейшая соцсеть России запустит групповые видеозвонки в приложении

Как пишет vc.ru, ссылаясь на близкий к соцсети источник, «ВКонтакте» в течение ближайших недель собирается добавить групповые видеозвонки в приложение. Позже в компании подтвердили тестирование данной опции. Однако других комментариев давать не стали.

Источник же утверждает, что первое время в видеозвонке одновременно смогут участвовать до шести пользователей.

Стоит отметить, что во «ВКонтакте» уже есть видеозвонки.Они были запущены ещё в апреле 2018 года. Намерение улучшать опцию, по всему видимому, было обусловлено ростом популярности видеоконференций во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.