Крупнейшая соцсеть запретила рекламу медицинских масок

Как сказано в официальном аккаунте Facebook, компания против того, чтобы люди использовали чрезвычайную ситуацию в своих целях. Поэтому на площадке запрещена реклама и объявления о продаже медицинских масок.

Стоит отметить, что это не единственное ограничение, которое ввела компания на фоне эпидемии. Ранее Facebook запретила рекламу, авторы которой обещали излечить людей от инфекции. Кроме того, соцсеть препятствует распространению дезинформации о вирусе как на своей основной площадке, так и на дочерней — Instagram.