Крупнейшая соцсеть запустила приложение специально для влюблённых пар

Сначала Facebook запустил функцию для знакомств, а теперь небольшая команда внутри компании разработала специальное приложение для пар — Tuned. С его помощью люди могут создать интимную соцсеть, в которой они смогут общаться только со своим партнёром. Пока, правда, приложение работает только на iOS.

В Tuned пары смогут обмениваться музыкой, фотографиями, сообщениями, создавать альбомы. Приложение бесплатно для использования и, судя по всему, не требует наличия аккаунта на Facebook, однако подчиняется правилам соцсети по сбору данных. Это значит, что данные пользователей могут быть использованы для таргетированной рекламы.