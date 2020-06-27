Крупнейшая в мире соцсеть изменила написание Киева

Как сообщают СМИ, название столицы Украины теперь будет выглядеть как «Kyiv» вместо «Kiev». Это следует из слов министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы.

Он отметил, что «движение за правильную транслитерацию столицы одержало важную победу». Суть вопроса заключается в том, что теперь транслитерация названия идёт с украинского языка, а не с русского. Кулеба также напомнил о движении #KyivNotKiev, которое теперь уже почти неактуально.

Стоит отметить, что в 2019 году Совет США по географическим названиям уже решил изменить правило написания названия Киева. В международной базе с тех пор значится «Kyiv».