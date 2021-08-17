Крупнейшая в мире соцсеть начала блокировать талибов*

Facebook рассказала, что у неё есть специальная группа афганских экспертов для отслеживания и удаления контента, связанного с талибами.

«"Талибан" находится под санкциями как террористическая организация в соответствии с законодательством США, и мы запретили им пользоваться нашими сервисами в соответствии с нашей политикой в отношении опасных организаций. Это означает, что мы удаляем аккаунты, которые ведутся талибами или от их имени, и запрещаем посты с их похвалой, поддержкой и репрезентацией», — сообщил представитель Facebook.

Также соцсеть сказала, что не принимает самостоятельно решений о признании национальных правительств, она следует авторитету международного сообщества в этом.

Facebook подчеркнула, что политика распространяется на все платформы компании, включая Instagram и WhatsApp.