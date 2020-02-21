Крупнейшая в мире соцсеть решила платить пользователям за записи голосов

Об этом сообщает издание The Verge. Решение Facebook связано с введением нового подхода к тестированию технологий распознавания речи. Дело в том, что в прошлом году СМИ узнали о найме компанией сторонних подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей. Это, конечно, вызвало негативную реакцию общественности.

Теперь Facebook намерена выпустить программу Pronunciations («Произношение») в приложении Viewpoints. После получения согласия пользователя на участие в исследовании, приложение предложит ему произнести фразу «Hey Portal» и имя первого человека из списка друзей.

Записывать голос можно будет за несколько подходов. Каждый из них включает в себя запись фразы с именами десяти друзей. Всего таких подходов может быть пять. За каждый пользователь получит по 200 баллов. Когда наберётся 1000 баллов, их можно будет превратить в $5.

Программа Pronunciations будет доступна американцам старше 18 лет, у которых есть минимум 75 друзей в Facebook.