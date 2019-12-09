Крупнейшее обновление Google пришло в российский поисковик

Как пишет сама Google, когда люди открывают страницу поиска, они не всегда знают, как лучше сформулировать запрос. Довольно часто пользователи в итоге составляют его в разговорном стиле, который машине довольно сложно понять.

Однако технология BERT позволила компании достичь успехов в области понимания языка. Этот факт Google называет крупнейшим прорывом за последние пять лет. Дело в том, что модели BERT обрабатывают не только отдельные слова, но и понимают контекст, в котором они употребляются.

Теперь поиск Google лучше работает с длинными и разговорными запросами, а также с запросами с предлогами. Например, система научилась выдавать более точные ответы на такие вопросы, как «Может ли преподаватель выгнать студента с занятия?». Раньше результаты выдачи Google отвечали ещё и на вопрос «Имеет ли преподаватель право не пустить студента на пару?». Однако смысл у них разный, и машина это сейчас понимает.